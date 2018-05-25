В игре Шараповой углядели тотальный регресс

Российская теннисистка Мария Шарапова сдала во всех аспектах игры. Такое мнение выразила двукратная победительница турниров «Большого шлема» Мари Пьерс , слова которой приводит ESPN.

«Мария не кажется той, кем была. Ей сложно вернуться после такого долгого перерыва. Я вижу это, когда смотрю на ее игру. Она немного сдала во всех аспектах, и это сильно влияет на ее результаты», — заявила Пьерс.

27 мая Шарапова сыграет первый матч на Открытом чемпионате Франции (« Ролан Гаррос »). Ее соперница по первому кругу определится позднее. Спортсменка дважды (в 2012-м и 2014-м) выигрывала турнир. В общей сложности она выиграла пять турниров серии «Большого шлема». Теннисистка также завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

В конце апреля Шарапова вернулась на корт, отбыв 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, вышедшую в свет в сентябре.