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Тим: я сыграл 4 сета за день, на «Ролан Гаррос» такое может быть в каждом матче
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Тим: я сыграл 4 сета за день, на «Ролан Гаррос» такое может быть в каждом матче 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Австриец Доминик Тим, который в пятницу, 25 мая, сначала выиграл третий сет у испанца Гильермо Гарсия-Лопеса в четвертьфинале турнира в Лионе, а затем одолел серба Душана Лайовича со счётом 6:4, 5:7, 6:4, заявил, что не испытывает проблем с физическим состоянием.
«Я просто провёл четыре сета за день. Такое может случиться в каждом матче на „Ролан Гаррос“, то что это не проблема для меня. Я чувствую себя хорошо», — приводит слова Тима официальный сайт турнира.
За титул Доминик поспорит с французом Жилем Симоном.
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