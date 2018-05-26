Комарова и Горячев сыграют с шотландцами в полуфинале Arctic Curling Cup

На турнире Arctic Curling Cup в Дудинке (Таймыр) завершились матчи группового этапа. По его итогам из группы B в полуфинал пробились российские спортсмены: Мария Комарова Даниил Горячев . Они отлично провели начало встречи против финнов Эстер Юхас и Маркку Уусипаавалниеми — четыре выигранных энда с общим счётом 5:0; финны сумели ответить тремя эндами подряд со счётом 4:0, но в последнем энде россияне победили — 2:0 и 7:4 в матче. В другом матче хорошую игру показали швед Никлас Эдин и канадка Рэйчел Хомен — победа по итогам 7 эндов над швейцарцами со счётом 10:5.

В результате Никласу и Рэйчел для выхода в полуфинал нужна была победа над россиянами в последнем матче. При таком раскладе финны лишались места в полуфинале. Решающие матч группы B игрались в вечерней сессии последними. Эдин и Хомен выиграли 4 камня в первом энде. Россияне сумели не только догнать титулованных соперников, но и выйти вперёд перед последним эндом. Тем не менее, в итоге Хомен и Эдин вырвали победу со счётом 8:7. В параллельном матче финны одержали победу, но заняли третье место в группе.

В полуфинале российская пара встретится с шотландской — Джиной Эйткен и Данканом Мензисом. Во втором полуфинале Рэйчел Хомен и Никлас Эдин (Канада/Швеция) сыграют с Зузаной Гайковой и Томашем Паулом из Чехии.