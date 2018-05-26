Ещё
Комарова и Горячев сыграют с шотландцами в полуфинале Arctic Curling Cup
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комарова и Горячев сыграют с шотландцами в полуфинале Arctic Curling Cup 

Чемпионат.com 18 часов назад
На турнире Arctic Curling Cup в Дудинке (Таймыр) завершились матчи группового этапа. По его итогам из группы B в полуфинал пробились российские спортсмены: Мария Комарова и Даниил Горячев. Они отлично провели начало встречи против финнов Эстер Юхас и Маркку Уусипаавалниеми — четыре выигранных энда с общим счётом 5:0; финны сумели ответить тремя эндами подряд со счётом 4:0, но в последнем энде россияне победили — 2:0 и 7:4 в матче. В другом матче хорошую игру показали швед Никлас Эдин и канадка Рэйчел Хомен — победа по итогам 7 эндов над швейцарцами со счётом 10:5.
В результате Никласу и Рэйчел для выхода в полуфинал нужна была победа над россиянами в последнем матче. При таком раскладе финны лишались места в полуфинале. Решающие матч группы B игрались в вечерней сессии последними. Эдин и Хомен выиграли 4 камня в первом энде. Россияне сумели не только догнать титулованных соперников, но и выйти вперёд перед последним эндом. Тем не менее, в итоге Хомен и Эдин вырвали победу со счётом 8:7. В параллельном матче финны одержали победу, но заняли третье место в группе.
В полуфинале российская пара встретится с шотландской — Джиной Эйткен и Данканом Мензисом. Во  втором полуфинале Рэйчел Хомен и Никлас Эдин (Канада/Швеция) сыграют с Зузаной Гайковой и  Томашем Паулом из Чехии.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России стала победителем детского чемпионата мира Комарова и Горячев — бронзовые призёры турнира Arctic Curling Cup в Дудинке Гаспарян вышла в финал турнира в ITF в Испании
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов15
В СМИ просочилась информация о новом тренере «Зенита»2
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов38
Адвоката Родченкова возмутили шаги ФИФА в отношении РФ10
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение