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Анна Чакветадзе: «Шарапова может выиграть Roland Garros»
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Анна Чакветадзе: «Шарапова может выиграть Roland Garros» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-пятая ракетка мира, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе перед стартом Открытого чемпионата Франции поделилась своим мнением о том, как могут выступить российские теннисистки. Roland Garros — второй в сезоне в «мейджор» — стартует в Париже в воскресенье, 27 мая.
— Конечно, среди наших девушек я бы выделила Машу Шарапову и Дарью Касаткину, — сказала Чакветадзе. — Шарапова от турнира к турниру набирает форму. По сравнению со Штутгартом в Мадриде были проблески, в Риме еще лучше. Ей очень подходит формат Roland Garros и вообще «Больших шлемов». Игры идут через день, а это очень важно для восстановления. Маша почувствовала уверенность в собственных силах, поймала боевой настрой. Она может далеко пройти. Думаю, что ей даже по силам выиграть турнир.
Даша Касаткина сейчас на хорошем счету в мире, ей подходят грунтовые корты. Но у нее сложная сетка. В первом туре ей досталась эстонка Кайя Канепи. Да, она не входит сейчас в число сеяных, но это очень сильная теннисистка, представляющую опасность на любых покрытиях. Если Даша сумеет ее пройти, то может задержаться в Париже до второй недели. (Андрей ШИТИХИН)
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