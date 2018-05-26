Анна Чакветадзе: «Шарапова может выиграть Roland Garros»

Экс-пятая ракетка мира, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе перед стартом Открытого чемпионата Франции поделилась своим мнением о том, как могут выступить российские теннисистки. Roland Garros — второй в сезоне в «мейджор» — стартует в Париже в воскресенье, 27 мая.

— Конечно, среди наших девушек я бы выделила Машу Шарапову Дарью Касаткину , — сказала Чакветадзе. — Шарапова от турнира к турниру набирает форму. По сравнению со Штутгартом в Мадриде были проблески, в Риме еще лучше. Ей очень подходит формат Roland Garros и вообще «Больших шлемов». Игры идут через день, а это очень важно для восстановления. Маша почувствовала уверенность в собственных силах, поймала боевой настрой. Она может далеко пройти. Думаю, что ей даже по силам выиграть турнир.

Даша Касаткина сейчас на хорошем счету в мире, ей подходят грунтовые корты. Но у нее сложная сетка. В первом туре ей досталась эстонка Кайя Канепи. Да, она не входит сейчас в число сеяных, но это очень сильная теннисистка, представляющую опасность на любых покрытиях. Если Даша сумеет ее пройти, то может задержаться в Париже до второй недели. (Андрей ШИТИХИН)