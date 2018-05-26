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Медведев сыграет с Пуйе в воскресенье на корте Филиппа Шатрие
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Медведев сыграет с Пуйе в воскресенье на корте Филиппа Шатрие 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали расписание на первый игровой день — воскресенье, 27 мая.
Россиянин Даниил Медведев, которому в соперники по первому кругу достался первая ракетка Франции Люка Пуйе, проведет свой матч на центральном корте, носящем имя Филиппа Шатрие. Встреча пройдет третьим запуском — после поединков Григор Димитров (Болгария) — Виктор Троицки (Сербия) (начало — в 12:00 по Москве) и Ализе Корне (Франция) — Сара Эррани (Италия). После россиянина и француза на корт выйдут действующая чемпионка Roland Garros Елена Остапенко и Катерина Козлова.
Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Винус Уильямс и Александр Зверев сыграют друг за другом на арене Сюзанн Ленглен. Екатерина Макарова сыграет против Чжэн Сайсай на корте №6 первым запуском (в полдень по московскому времени), а Екатерина Александрова против польки Магдалены Фрех на той же арене в четвертую очередь.
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