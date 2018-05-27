Ещё
Текстовая онлайн-трансляция матча Фрех — Александрова на «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Текстовая онлайн-трансляция матча Фрех — Александрова на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 17 часов назад
В 18:45 по московскому времени начнётся матч первого круга на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема», в котором россиянка Екатерина Александрова встретится с польской спортсменкой Магдаленой Фрех. Ранее теннисистки ни разу не играли друг с другом.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Фрех — Александрова на Открытом чемпионате Франции.
Во втором круге победитель этого матча встретится с американкой Слоан Стивенс, посеянной под 10-м номером.
Чемпионат.com: последние новости
Хачанов опустился на 30-ю позицию в чемпионской гонке ATP Сёстры Уильямс получили «уайлд-кард» на парный турнир «Ролан Гаррос» Вердаско прошёл во второй круг «РГ», обыграв Нисиоку за 4,5 часа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто устроил атаку на англичан в Киеве71
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе41
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»47
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов44
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение