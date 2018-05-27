Текстовая онлайн-трансляция матча Фрех — Александрова на «Ролан Гаррос»

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Фрех — Александрова на Открытом чемпионате Франции.

Во втором круге победитель этого матча встретится с американкой Слоан Стивенс, посеянной под 10-м номером.