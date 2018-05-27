Димитров стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Сафватом 

Болгарин Григор Димитров (4) уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции, в трех сетах обыграв египтянина Мохамеда Сафвата — 6:1, 6:4, 7:6 (7:1).
Сафват, заменивший в первом раунде травмировавшегося серба Виктора Троицки, стал первым египтянином, выступившим в основной сетке турниров «Большого шлема» с 1996 года.
Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету Димитрова 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Сафват выполнил 6 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.
Соперником Димитрова по второму раунду «Ролан Гаррос» станет победитель пары Николас Джарри (Чили) — Джаред Дональдсон (США).
В параллельном поединке босниец Дамир Джумхур оказался сильнее американца Дениса Кудлы — 6:4, 6:2, 6:2.