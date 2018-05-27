Димитров стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Сафватом

Сафват, заменивший в первом раунде травмировавшегося серба Виктора Троицки, стал первым египтянином, выступившим в основной сетке турниров «Большого шлема» с 1996 года.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету Димитрова 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Сафват выполнил 6 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.