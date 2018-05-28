Веснина не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос» 

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение от американки Бернарды Перы в рамках первого раунда Открытого чемпионата Франции — 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Весниной 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Её соперница выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала все 5 брейк-пойнтов, которые имела. Следующей соперницей 23-летней американки станет победительница пары Дарья Гаврилова (Австралия, 24) — Сорана Кырстя (Румыния).
В параллельном матче чешка Люси Шафаржова оказалась сильнее представительница Франции Джессики Понше — 6:1, 6:4. Её соперницей по второму кругу соревнований станет победительница пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6).