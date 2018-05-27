Клижан после трехчасового поединка вышел во второй круг «Ролан Гаррос» 

Мартин Клижан стартовала с победы на «Ролан Гаррос». В первом круге Открытого чемпионата Франции словацкий теннисист встречался с Ласло Джере из Сербии, который сумел навязать борьбу сопернику.
Первый сет остался за Клижаном 7:6 (8:6). Во втором Джере сумел сравнять счет 6:4, но в последующих двух сетах снова проиграл. Итоговый результат 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.
Во втором круге Мартин Клижан сыграет против Гаэля Монфиса. Француз ранее обыграл Эллиота Беншетри. Матч состоится 30 мая.
Ролан Гаррос, Париж, Франция, 1-й круг (м)
Мартин Клижан — Ласло Джере 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (8:6), 6:1