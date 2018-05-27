Даниил Медведев завершил выступления на Roland Garros 

Стартовая Открытый чемпионат Франции по теннису — второй из серии Большого шлема. Российский теннисист Даниил Медведев завершил борьбу в первом круге.
Даниил встречался с французом Люком Пуи и проиграл в трех сетах — 2:6, 3:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 41 минуту. В следующем круге Люк Пуи встретится с победителем матча Петер Гоёвчик (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Завершился турнир для американки Винус Уильямс. Старшая из сестер проиграла в двух партиях китаянке Ван Цян со счетом 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 40 минут.