Ещё
Даниил Медведев завершил выступления на Roland Garros
Далее:
Читайте также:
Ещё

Даниил Медведев завершил выступления на Roland Garros 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
Стартовая Открытый чемпионат Франции по теннису — второй из серии Большого шлема. Российский теннисист Даниил Медведев завершил борьбу в первом круге.
Даниил встречался с французом Люком Пуи и проиграл в трех сетах — 2:6, 3:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 41 минуту. В следующем круге Люк Пуи встретится с победителем матча Петер Гоёвчик (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Завершился турнир для американки Винус Уильямс. Старшая из сестер проиграла в двух партиях китаянке Ван Цян со счетом 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 40 минут.
Вести.Ru: последние новости
Мария Шарапова стала актрисой американского сериала Roland Garros. Алексей Ватутин проиграл старт квалификации Павлюченкова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто устроил атаку на англичан в Киеве71
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе41
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»47
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов44
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение