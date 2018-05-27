Елена Остапенко завершила выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису. В первом круге латвийская теннисистка проиграла Катерина Козловой из Украины 5:7, 3:6.
Таким образом Остапенко стала второй теннисисткой, проигравшая в первом круге «Ролан Гаррос» в ранге чемпионки. В 2005 году в первом круге выступление завершила россиянка Анастасия Мыскина, которая годом ранее выиграла Открытый чемпионат Франции.
Во втором круге Катерина Козлова сыграет против победителя пары Катержина Синякова — Виктория Азаренко. Этот матч состоится 28 мая.