Шарапова стала актрисой американского сериала

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграла роль в американском сериале под названием "Миллиарды". Россиянка появится в одних из серий третьего сезона проекта. Об этом она сообщила после того, как выложила в своем Instagram совместное фото с исполнителями главных ролей сериала — Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем.
"Я выступила на канале Showtime в роли приглашенного гостя в сериале "Миллиарды" вместе с Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем, -написала Шарапова в личном аккаунте в соцсети. — Не до конца уверена, насколько хорошо все у меня получилось, но это был потрясающий опыт. Начинать работу в пять утра не так-то уж и плохо, когда вы работаете с этими двумя талантами".
Tonight on Showtime, I make a guest appearance on #Billions alongside Damian Lewis and John Malkovich. I’m not entirely sure how I made it on there 🤷🏼♀️🤔, but what an amazing experience. The 5am call time 😱 isn’t so bad when you get to sit in a chair next to these two talents. 🎥 #oscarnom #dontthinkso
Напомним, что на данный момент россиянка принимает участие в Открытом чемпионате Франции, где свой стартовый поединок проведет против представительницы Нидерландов Ришел Хогенкамп. Матч состоится в понедельник, 28-го марта.