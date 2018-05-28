Мария Шарапова стала актрисой американского сериала

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграла роль в американском сериале под названием "Миллиарды". Россиянка появится в одних из серий третьего сезона проекта. Об этом она сообщила после того, как выложила в своем Instagram совместное фото с исполнителями главных ролей сериала — Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем

Напомним, что на данный момент россиянка принимает участие в Открытом чемпионате Франции, где свой стартовый поединок проведет против представительницы Нидерландов Ришел Хогенкамп. Матч состоится в понедельник, 28-го марта.