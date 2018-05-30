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Синякова одолела Козлову во втором круге «Ролан Гаррос»
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Синякова одолела Козлову во втором круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Чешская теннисистка Катержина Синякова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Катержина дважды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 37 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 3 эйса, 28 виннеров и 43 неточности.
За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Синякова поспорит со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой (26).
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