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Пэр победил Карбальес-Баэну на старте Открытого чемпионата Франции
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Пэр победил Карбальес-Баэну на старте Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 12 часов назад
Француз Бенуа Пэр вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв испанского теннисиста Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 6:1.
Матч длился 2 часа 45 минут. Пэр выполнил 20 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и оформил 53 виннера. На счету испанского спортсмена 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 упущенных брейк-пойнта.
Во втором круге Пэр, занимающий 51-е место в рейтинге ATP, встретится с японцем Кеем Нисикори, посеянным под 19-м номером. В первом круге азиат обыграл ещё одного француза, Максима Жанвье (WC).
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