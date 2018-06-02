Австриец Тим сломил сопротивление Маттео Берреттини 

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».
За два часа 37 минут австриец сломил сопротивление Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Седьмой сеянный турнира семь раз подавал навылет, допустил семь двойных ошибок и совершил 41 невынужденную ошибку.
Ранее Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Теннис. "Ролан Гаррос" (Франция). 3-й кругДоминик Тим (Австрия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2