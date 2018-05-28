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Норри: сильно нервничал перед матчем, здорово, что всё хорошо закончилось
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Норри: сильно нервничал перед матчем, здорово, что всё хорошо закончилось 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос». Соперник британца Петер Гоёвчик из Германии снялся с турнирами во время второго сета при счёте 6:1, 2:0 в пользу Норри.
«Я был полностью сосредоточен на игре. Старался действовать агрессивно, старался сам вести игру, соперник тоже хорошо играл, взял несколько брейковых очков. Не знаю, как всё сложилось бы дальше, но получилось так, как получилось.
Нервничал ли я перед матчем? — Да, очень сильно. Здесь мои родители, они смотрели матч. Этот матч был очень важен в психологическом плане. Думаю, дальше будет проще.
Главное, что моё тело в порядке, голова свободна от ненужных мыслей, теперь я жду свой следующий матч», — сказал Норри.
Следующим соперником Норри станет француз Люка Пуи, обыгравший россиянина Даниила Медведева (6:2, 6:3, 6:4).
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