Ещё
Вавринка после «Ролан Гаррос» окажется в третьей сотне рейтинг-листа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вавринка после «Ролан Гаррос» окажется в третьей сотне рейтинг-листа 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Потерпев поражение в первом круге "Ролан Гаррос" — 2018, прошлогодний финалист этого турнира, швейцарец Стэн Вавринка, не защитил 1200 очков и рухнул более чем на 200 позиций. В обновлённом рейтинг-листе. который выйдет в понедельник, 11 июня, Вавринка будет не выше 256-й строчки. В его активе осталось всего 210 очков, из которых 200 он набрал в нынешнем сезоне.
Напомним, что Стэн в пятисетовом матче проиграл испанцу Гильермо Гарсия-Лопесу — 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Матчболов у бывшего чемпиона «Ролан Гаррос» не было.
Чемпионат.com: последние новости
Соперницей Касаткиной по второму кругу «Ролан Гаррос» стала Флипкенс Хачанов: рад, что всё хорошо сложилось и выиграл матч в трёх сетах Матч Шараповой из-за дождя перенесён на 29 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мельдоний: допинговый скандал может повториться65
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина46
Загитова передарила квартиру37
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов48
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение