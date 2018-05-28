Южный не смог выйти во второй круг Roland Garros 

Россиянин Михаил Южный проиграл представителю Туниса Малеку Жазири в первом круге Открытого чемпионата Франции со счетом 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6.
Следующим соперником Жазири станет победитель пары Ришар Гаске (Франция, 27) — Андреас Сеппи (Италия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Малек Джазири (Тунис) — Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) — 2:6, 6:2, 6:2, 3:6, 6:2 Сэм Керри (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:1, 6:2, 7:6 (8:6)
Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Кальвен Эмери (Франция, WC) — 6:1, 6:3, 6:1