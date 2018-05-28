Roland Garros. Бельгиец Гоффен отыгрался со счета 0:2 

В Париже на кортах Roland Garros стартовала основная сетка Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира «Большого шлема». Самый интересный матч провели бельгиец Давид Гоффен и Робин Хаасе из Голландии. Второй вел 2:0, но выиграл первый.
Гоффен «посеян» на Roland Garros под восьмым номером, но это поначалу не смутило его соперника: Хаасе уверенно выиграл две партии 6:4, 6:4. Только оказавшись на грани поражения, когла голландцу надо было выиграть всего одну партию, бельгиец взялся за ум и сумел совершить камбэк — 6:4, 6:1, 6:0.
Еще два игрока «посева» в мужской сетке не испытали трудностей. Немецкий русский Александр Зверев ("посев" №2) выиграл у литовца Ричардаса Беранкиса — 6:1, 6:1, 6:2. Болгарин Григор Димитров (№4) был сильнее Мохамеда Сафвата из Египта — 6:1, 6:4, 7:6.
В женской части сетки после сенсационного вылета двух «сеяных» латвийки Елены Остапенко (№4) и американки Винус Уильямс (№9), сюрпризов не случилось. Украинка Элина Свитолина (№4) в двух сетах переиграла хорватку Айлу Томьянович — 7:5, 6:3.