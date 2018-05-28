Roland Garros. Бельгиец Гоффен отыгрался со счета 0:2

В Париже на кортах Roland Garros стартовала основная сетка Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира «Большого шлема». Самый интересный матч провели бельгиец Давид Гоффен и Робин Хаасе из Голландии. Второй вел 2:0, но выиграл первый.

Гоффен «посеян» на Roland Garros под восьмым номером, но это поначалу не смутило его соперника: Хаасе уверенно выиграл две партии 6:4, 6:4. Только оказавшись на грани поражения, когла голландцу надо было выиграть всего одну партию, бельгиец взялся за ум и сумел совершить камбэк — 6:4, 6:1, 6:0.