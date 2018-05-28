Анастасия Брызгалова: В Дудинке было так, как не бывает ни на одном турнире в Европе

Двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова в интервью «Советскому спорту» рассказала о том, как прошел турнир WTC «Arctic Cup-2018» в городе Дудинка за Полярным кругом.

— Великолепно! Полные трибуны, болельщики поддерживали. Могу сказать, что ни на одном турнире в Европе такого не бывает. Да, пусть не все здесь знают, как болеть, но поддержка чувствуется и это всегда приятно. Также хотелось бы отметить очень хороший лед. Это большая редкость для европейских турниров. Иногда мы приезжаем и просто не понимаем, как играть, ведь лед просто ужасный. В Дудинке же он был очень качественно сделан и подходит для дабл-микста.