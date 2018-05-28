Все недоигранные матчи дня перенесены на 29 мая 

Руководство «Ролан Гаррос» приняло решение перенести все оставшиеся недоигранные из-за дождя матчи на 29 мая.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В мужском турнире из-за дождя прервались пять встреч:
Рафаэль Надаль — Симоне Болелли при счёте 6:4, 6:3, 0:3;
Мэттью Эбден — Томас Фаббьяно — 4-6 7-5 2-6 6-3;
Джон Иснер — Ноа Рубин — 6:3, 7:6 (9:7);
Гидо Пелья — Жоау Соузу — 6:2, 6:3, 2:3;
Орасио Себальос — Юити Сугита — 6:4, 6:6 (0:2).
В женской части турнира не начался матч между россиянкой Марией Шараповой и голландкой Рихел Хогенкамп. Ещё одна встреча Варвары Лепченко с Элисе Мертенс начнётся во вторник при счёте 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 3:0 в пользу бельгийки.
Ранее сообщалось, что первый матч Шараповой на «Ролан Гаррос» перенесён из-за дождя.