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Баутиста-Агут о смерти матери: решил приехать и сражаться, а не прятаться дома
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Баутиста-Агут о смерти матери: решил приехать и сражаться, а не прятаться дома 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал стартовую победу на «Ролан Гаррос» — первый матч после смерти его матери неделю назад. В пятисетовом поединке он оказался сильнее представителя Узбекистана Дениса Истомина — 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:4.
"Прошло несколько тяжелых дней и было очень непросто справиться со всем, что творилось в голове. Я решил, что лучше всего приехать в Париж, сделать шаг вперёд и продолжить сражаться, а не прятаться дома", — цитирует Баутисту-Агута World Tennis USA.
В следующем раунде тринадцатая ракетка турнира встретится с колумбийцем Сантьяго Хиральдо.
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