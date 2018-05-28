Баутиста-Агут о смерти матери: решил приехать и сражаться, а не прятаться дома

"Прошло несколько тяжелых дней и было очень непросто справиться со всем, что творилось в голове. Я решил, что лучше всего приехать в Париж, сделать шаг вперёд и продолжить сражаться, а не прятаться дома", — цитирует Баутисту-Агута World Tennis USA.

В следующем раунде тринадцатая ракетка турнира встретится с колумбийцем Сантьяго Хиральдо.