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Ферро впервые в карьере вышла во второй круг ТБШ, победив Виттёфт в Париже
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Ферро впервые в карьере вышла во второй круг ТБШ, победив Виттёфт в Париже 

Чемпионат.com 2 часа назад
Французская теннисистка Фиона Ферро (WC) вышла во второй круг "Ролан Гаррос", в двух партиях обыграв представительницу Германии Карину Виттёфт со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Фиона трижды подала навылет, активно выиграла 24 очка и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 16 виннеров и 31 ошибка. 21-летняя француженка впервые в карьере вышла во второй круг турнира «Большого шлема».
Следующей соперницей Ферро будет победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Светлана Кузнецова (Россия).
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