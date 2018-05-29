Ферро впервые в карьере вышла во второй круг ТБШ, победив Виттёфт в Париже 

Французская теннисистка Фиона Ферро (WC) вышла во второй круг "Ролан Гаррос", в двух партиях обыграв представительницу Германии Карину Виттёфт со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Фиона трижды подала навылет, активно выиграла 24 очка и совершила 28 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 16 виннеров и 31 ошибка. 21-летняя француженка впервые в карьере вышла во второй круг турнира «Большого шлема».
Следующей соперницей Ферро будет победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Светлана Кузнецова (Россия).