Мертенс победила Лепченко на старте «Ролан Гаррос», выиграв третий сет 6:0 

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (16) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность противостояния составила 3 часа 1 минуту. Элисе дважды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 42 виннера и 54 неточности.
За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Мертенс поспорит с представительницей Великобритании Хитер Уотсон.