Ещё
Мертенс победила Лепченко на старте «Ролан Гаррос», выиграв третий сет 6:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мертенс победила Лепченко на старте «Ролан Гаррос», выиграв третий сет 6:0 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (16) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность противостояния составила 3 часа 1 минуту. Элисе дважды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 42 виннера и 54 неточности.
За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Мертенс поспорит с представительницей Великобритании Хитер Уотсон.
Чемпионат.com: последние новости
Чилич обыграл Дакворта в первом круге Открытого чемпионата Франции Азаренко уступила Синяковой в первом круге «Ролан Гаррос» Донской взял всего 4 гейма в матче со Штруффом на старте «Ролан Гаррос»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная драка11
Избран новый президент ОКР
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль187
Загитова и ее новая любовь13
Странные сувениры к ЧМ-201820
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение