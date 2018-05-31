Иснер прошёл в третий раунд «Ролан Гаррос», выполнив 38 эйсов

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. На счету Иснера 38 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Его соперник выполнил 16 эйсов, 4 раз ошибся на подаче. Шансов взять подачу американца Себальос не имел.