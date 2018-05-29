Ещё
Богдан вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Кербер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Богдан вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Кербер 

Чемпионат.com 6 часов назад
Румынская теннисистка Ана Богдан завоевала путёвку во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 1:6, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Богдан выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта, исполнила 27 виннеров и допустила 19 невынужденных ошибок. На счету чешки 1 подача навылет, 4 двойные ошибки, 4 упущенных брейк-пойнта и 23 виннера.
За выход в третий круг Богдан поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, посеянной на турнире в столице Франции под 12-м номером.
Чемпионат.com: последние новости
Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Хогенкамп на «Ролан Гаррос» Прогнозы на матчи россиян во втором круге Ролан Гаррос Согласно котировкам, Донской проиграет Штруффу и вылетит с «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист «Спартака» отказался играть за Россию9
Роналду нашел новый клуб3
Москва и Минск договорились о визах22
Лондон озвучил требования Абрамовичу91
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение