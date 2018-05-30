Шараповой понравился необычный костюм Серены Уильямс

"Я мельком видела наряд Серены, но сам матч толком не смотрела. Думаю, такой выбор костюма можно назвать ожидаемым в связи с ее первым участием в турнире Большого шлема после долгого отсутствия.

В этом и прелесть тенниса: можно проявить свою индивидуальность и отличаться от остальных. Мне это нравится", — приводит слова Шараповой Tennis World.

Шарапова в матче первого круга обыграла Рихел Хогенкамп со счетом 6:1, 4:6, 6:3.