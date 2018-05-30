Ещё
Шараповой понравился необычный костюм Серены Уильямс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шараповой понравился необычный костюм Серены Уильямс 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова оценила образ американки Серены Уильямс на матче первого круга "Ролан Гаррос", передает "Советский спорт".
"Я мельком видела наряд Серены, но сам матч толком не смотрела. Думаю, такой выбор костюма можно назвать ожидаемым в связи с ее первым участием в турнире Большого шлема после долгого отсутствия.
В этом и прелесть тенниса: можно проявить свою индивидуальность и отличаться от остальных. Мне это нравится", — приводит слова Шараповой Tennis World.
Шарапова в матче первого круга обыграла Рихел Хогенкамп со счетом 6:1, 4:6, 6:3.
Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг «Ролан Гарроса».
Газета.Ru: последние новости
Украинец получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи Макарова успешно стартовала на "Ролан Гаррос" Российская фигуристка удивила своим откровенным купальником
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая бразильянка надела форму сборной России16
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник48
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-201841
Овечкину пожелали смерти6
Лондон озвучил требования Абрамовичу98
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение