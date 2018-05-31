Жена сбежала от обанкротившегося теннисиста

От обанкротившегося теннисиста ушла жена

Немецкий спортсмен Борис Беккер расстался с Лилли Керссенберг после 9 лет брака. Законный представитель пары подтвердил информацию, добавив: «Решение развестись далось нелегко. Супругов связывают 13 лет с начала отношений и 9 лет успешной семейно жизни».

Для 50-летнего чемпиона это был второй брак. Свадьба с Лилли состоялась в Швейцарии в 2009 году. Уже через год после оформления отношений у пары появился совместный ребенок. Во время бракоразводного процесса Керссенберг и Беккер больше всего беспокоятся за своего 8-летнего сына, поэтому решают все вопросы мирным путем.

Новости о расставании появились год спустя после того, как спортсмен стал банкротом. Трехкратный чемпион Уимблдона не смог оплатить долги, в результате чего адвокаты обратились в суд для признания Беккера несостоятельным в финансовом плане. Лилли рассказала о последних днях жизни со спортсменом в откровенном интервью: «Год был очень тяжелым. Борис слишком много пьет, курит, подолгу отсутствует дома и совершенно не заботится о семье».