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Жена сбежала от обанкротившегося теннисиста
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От обанкротившегося теннисиста ушла жена 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Reuters
Немецкий спортсмен Борис Беккер расстался с Лилли Керссенберг после 9 лет брака. Законный представитель пары подтвердил информацию, добавив: «Решение развестись далось нелегко. Супругов связывают 13 лет с начала отношений и 9 лет успешной семейно жизни».
Для 50-летнего чемпиона это был второй брак. Свадьба с Лилли состоялась в Швейцарии в 2009 году. Уже через год после оформления отношений у пары появился совместный ребенок. Во время бракоразводного процесса Керссенберг и Беккер больше всего беспокоятся за своего 8-летнего сына, поэтому решают все вопросы мирным путем.
Новости о расставании появились год спустя после того, как спортсмен стал банкротом. Трехкратный чемпион Уимблдона не смог оплатить долги, в результате чего адвокаты обратились в суд для признания Беккера несостоятельным в финансовом плане. Лилли рассказала о последних днях жизни со спортсменом в откровенном интервью: «Год был очень тяжелым. Борис слишком много пьет, курит, подолгу отсутствует дома и совершенно не заботится о семье».
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