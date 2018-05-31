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Каролин Гарсия обыграла Шуай и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Каролин Гарсия обыграла Шуай и вышла в третий круг «Ролан Гаррос» 

SPORT24.ru 31 мая 2018
Каролин Гарсия продолжает успешное выступление на домашнем Открытом чемпионате Франции по теннису. Во втором круге седьмая сеянная спортсменка обыграла Пэн Шуай.
Китаянка дала бой одной из фавориток турнира. В первом сете Шуай уступила 4:6, но выиграла второй 6:3. В третьем сете Каролин Гарсия допустила меньше ошибок и выиграла, сравняв счет в личных встречах 2:2. Итоговый результат 6:4, 3:6, 6:3.
В третьем круге француженка сыграет против победительницы пары Чжан Шуай — Ирина Бегу. Соперница определится 31 мая.
«Ролан Гаррос», Париж, Франция, 2-й круг (ж)
Пэн Шуай — Каролин Гарсия 4:6, 6:3, 3:6
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