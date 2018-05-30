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Россиянка Макарова покидает корты Roland Garros
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Россиянка Макарова покидает корты Roland Garros 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
На кортах Парижа продолжается престижный теннисный турнир "Большого шлема" Roland Garros. Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче второго круга женской сетки соревнований прекратила свои выступления на Открытом чемпионате Франции.
Россиянка по итогам двух сетов проиграла чешской сопернице Барборе Стрыцовой. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу представительницы Чехии. Макарова допустила в матче 32 невынужденные ошибки.
В следующем раунде Стрыцова встретится с победительницей пары Катерина Козлова (Украина) — Катержина Синякова (Украина).
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