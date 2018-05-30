Россиянка Макарова покидает корты Roland Garros

На кортах Парижа продолжается престижный теннисный турнир "Большого шлема" Roland Garros. Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче второго круга женской сетки соревнований прекратила свои выступления на Открытом чемпионате Франции.

Россиянка по итогам двух сетов проиграла чешской сопернице Барборе Стрыцовой. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу представительницы Чехии. Макарова допустила в матче 32 невынужденные ошибки.