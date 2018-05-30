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Как украинца выгнали из тенниса
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Нелепые поражения: как украинца выгнали из тенниса 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Украинский теннисист Дмитрий Баданов получил пожизненную дисквалификацию за сотрудничество с любителями ставок. Спортсмен обеспечивал нужный результат на турнирах серии Challenger, проигрывая соперникам в малозначительных матчах в Египте и Тунисе. «Газета.Ru» рассказывает о проблеме договорных игр в теннисе.
Украинский теннисист Дмитрий Баданов был пожизненно отлучен от спорта за участие в договорных матчах. Решение о вечной дисквалификации атлета приняла антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit («Объединение за честность в теннисе»), созданная в 2008 году по совместной инициативе Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA), Международной федерации тенниса (ITF) и руководства турниров «Большого шлема».
Из всех перечисленных организаций больше всего в защите от договорных матчей нуждается, должно быть, ITF, поскольку турниры под эгидой этой организации считаются менее престижными, чем соревнования ATP, WTA и «мэйджоры». Как следствие, там может проводиться больше нечестных игр, поскольку матчи значительно реже транслируются в интернете или по телевидению и подвергаются гораздо менее глубокому анализу со стороны зрителей и экспертов.
Баданов, например, промышлял на турнирах серии Futures — менее солидной, чем ITF. По информации американского телеканала ESPN, украинец сыграл с определенным заранее результатом на турнирах в Тунисе и Египте в 2015 и 2016 годах.
В Tennis Integrity Unit заинтересовались необычными коэффициентами и огромными суммами денег, которые были поставлены на эти малоинтересные игры. В ходе расследования выяснилось, что Баданов был связан с определенными людьми, которые были готовы сделать крупные ставки на его матчи и поделиться с ним частью прибыли.
Теннисист обеспечивал своим «клиентам» нужный результат, и обе стороны оставались в выигрыше.
Помимо пожизненной дисквалификации, украинец был наказан внушительным штрафом в $100 тыс.
Впрочем, это денежное наказание вряд ли перекрыло его доходы за годы нечестной игры. На сотрудничестве со ставочниками теннисисты зарабатывают гораздо больше, чем могли бы в случае честных побед на турнирах не самых высоких категорий, вроде Futures и Challenger, где победитель одного матча получает около $1 тыс.
Так, один теннисист, пожелавший остаться неизвестным, передал в Tennis Integrity Unit скриншот сообщений, которые присылал ему в фейсбуке некий Вадим.
«Мог бы ты, пожалуйста, проиграть матч маленького турнира, например, серии Challenger, с призовым фондом не более $100 тыс. ? Я заплачу тебе $300 тыс. за это дело, и это не шутка», — гласило сообщение.
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Теннисист ничего не ответил ставочнику и обратился в антикоррупционную организацию, однако в этом деле до сих пор нет никаких подвижек. Зато очевидно одно:
спортсмены невысокого уровня могут разжиться баснословными гонорарами, если пойдут по «темной дорожке» договорных матчей, и нет ничего удивительного в том, что этот путь многих соблазняет.
Баданов, который не поднимался в рейтинге ATP выше 463-го места, никогда бы не получил призовые в $300 тыс., поскольку не мог пробиться на соревнования такого уровня и тем более победить в них. Даже если бы чудо вдруг произошло и этот спортсмен выиграл турнир с подобной суммой для победителя, половина ушла бы на уплату налогов.
К примеру, за призовые турнира в Индиан-Уэллсе нужно уплатить 30 процентов американского налога и семь — калифорнийского, после чего с гонорара теннисиста срезается примерно половина дохода.
Кроме того, еще нужно потратить немалые деньги на работу своего тренера и остальных членов команды, а также перелеты для всей группы в сотни разных стран, где проводятся турниры, и проживание там.
Таким образом, чтобы зарабатывать в теннисе действительно много, надо играть на топовом уровне, чтобы большую часть расходов покрывали спонсоры, а выигрыши от выступлений были заоблачными.
Все остальные должны либо покинуть эту игру, либо приложить большие усилия, чтобы тоже войти в число топов. Однако естественного отбора не происходит: многие находят более легкий путь к деньгам.
Как противостоять в таких условиях договорным матчам, не очень понятно. Адекватным способом борьбы можно было бы назвать проведение частых трансляций матчей низкого уровня, поскольку в этом случае стало бы слишком опасно играть на определенный результат.
Однако и это вряд ли бы что-то кардинально изменило. Так, матч украинского теннисиста Дениса Молчанова, сыгранный в феврале 2015 года на турнире серии Challenger, был сразу признан крайне необычным. Велась трансляция игры, и Молчанов допускал там абсолютно нелепые ошибки, вроде внезапного падения на приеме несложной подачи.
Да и коэффициенты ставок на этот матч в какой-то момент стали резко увеличиваться в пользу соперника украинца — 303-й ракетки мира на тот момент Агустина Велотти, который являлся явным аутсайдером встречи. В итоге на матч было поставлено около $900 тыс. (просто невероятная сумма для серии Challenger), а Молчанов после легко взятого первого сета уступил в двух оставшихся партиях.
Однако доказать ничего не удалось, и дело было замято. Действия Tennis Integrity Unit в целом вызывают довольно много нареканий: организация часто не реагирует на сообщения о «договорняках» и за время своего существования вынесла очень мало обвинительных вердиктов при большом количестве подозрительных матчей.
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