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Кис обыграла Путинцеву и может сыграть с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Кис обыграла Путинцеву и может сыграть с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Американка Мэдисон Кис (13) в двух партиях справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и первой вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 7:6 (7:5), 6:4.
Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Кис 3 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 имевшихся. Двойных ошибок американка не допустила. Путинцева однажды ошиблась при подаче, не сумела оформить ни одного эйса и реализовала единственный имевшийся брейк-пойнт.
Соперницей Кис в полуфинальном матче станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия, 14) — Слоан Стивенс (США, 10).
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