Кис обыграла Путинцеву и может сыграть с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»

Американка Мэдисон Кис (13) в двух партиях справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и первой вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Кис 3 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 имевшихся. Двойных ошибок американка не допустила. Путинцева однажды ошиблась при подаче, не сумела оформить ни одного эйса и реализовала единственный имевшийся брейк-пойнт.