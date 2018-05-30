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Димитров в пятисетовом матче обыграл Дональдсона и пробился в третий раунд Roland Garros
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Димитров в пятисетовом матче обыграл Дональдсона и пробился в третий раунд Roland Garros 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Болгарин Григор Димитров обыграл американца Джареда Дональдсона (6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:4, 10:8) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался четыре часа и 19 минут.
В следующем раунде болгарский теннисист сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 4) — Джаред Дональдсон (США) — 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:4, 10:8  Жиль Симон (Франция) — Сэм Керри (США, 12) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:4, 6:1  Маттео Берреттини (Италия) — Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — 6:2, 3:6, 6:4, 6:3
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