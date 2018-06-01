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Победы Возняцки и Кис — в обзоре 3-го круга «Ролан Гаррос»
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Победы Возняцки и Кис — в обзоре 3-го круга «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Датчанка Каролина Возняцки не испытала проблем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с француженкой Полин Пармантье (WC), обыграв соперницу со счётом 6:0, 6:3. За выход в четвертьфинал Возняцки поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (14), ранее обыгравшей греческую теннисистку Марию Саккари.
Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 13-м номером, вышла в четвёртый круг, в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку (21) со счётом 6:1, 7:6 (9:7). За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Кис поспорит с победительницей матча Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 31) — Элина Свитолина (Украина, 4).
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