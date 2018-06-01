Бузэрнеску: люди пока не могут правильно написать моё имя

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на « Ролан Гаррос » под 31-м номером, прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:3, 7:5 в третьем круге соревнований в столице Франции.

«Люди пока не могут правильно написать моё имя, но я завоевала право выступать на второй неделе «Ролан Гаррос», — написала Бузэрнеску на своей странице в сети «Твиттер».

За выход в четвертьфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» 30-летняя румынка поспорит с американкой Мэдисон Кис (13), которая в третьем круге нанесла поражение японке Наоми Осаке (21).