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Бузэрнеску: люди пока не могут правильно написать моё имя
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Бузэрнеску: люди пока не могут правильно написать моё имя 

Чемпионат.com 1 час назад
Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску, посеянная на «Ролан Гаррос» под 31-м номером, прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:3, 7:5 в третьем круге соревнований в столице Франции.
«Люди пока не могут правильно написать моё имя, но я завоевала право выступать на второй неделе «Ролан Гаррос», — написала Бузэрнеску на своей странице в сети «Твиттер».
За выход в четвертьфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» 30-летняя румынка поспорит с американкой Мэдисон Кис (13), которая в третьем круге нанесла поражение японке Наоми Осаке (21).
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