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Чилич и Кар. Плишкова сыграли в теннис под Эйфелевой башней
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Чилич и Кар. Плишкова сыграли в теннис под Эйфелевой башней 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Хорват Марин Чилич и чешка Каролина Плишкова приняли участие в мероприятии Roland-Garros in the city. В рамках акции спортсмены провели автограф-сессию, а также нанесли несколько символических ударов на корте, установленном под Эйфелевой башней в Париже.
Посмотреть запись можно в «твиттере» журналиста Андрэа Ла Пэрна.
Чилич на «Ролан Гаррос» в первом круге обыграл австралийца Джеймса Дакворта (6:3, 7:5, 7:6). В следующем круге хорват сыграет с поляком Хубертом Хуркачом. Плишкова также вышла во второй круг турнира, обыграв свою соотечественницу Барбору Крейчикову (7:6, 6:4). Во втором круге она сыграет с ещё одной чешкой Люси Шафаржовой.
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