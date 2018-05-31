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Российская теннисистка Павлюченкова не вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции
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Российская теннисистка Павлюченкова не вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила австралийке Саманте Стосур во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу австралийской теннисистки. В следующем раунде Стосур сыграет с третьей ракеткой турнира испанкой Гарбинье Мугурусой.
Лучшим результатом в карьере 26-летней Павлюченковой на Открытом чемпионате Франции является выход в четвертьфинал в 2011 году.
Финальный матч Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде состоится 9 июня.
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