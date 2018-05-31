Российская теннисистка Павлюченкова не вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции

ПАРИЖ, 31 мая. / ТАСС /. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила австралийке Саманте Стосур во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу австралийской теннисистки. В следующем раунде Стосур сыграет с третьей ракеткой турнира испанкой Гарбинье Мугурусой.

Лучшим результатом в карьере 26-летней Павлюченковой на Открытом чемпионате Франции является выход в четвертьфинал в 2011 году.

Финальный матч Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде состоится 9 июня.