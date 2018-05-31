Ещё
Макарова и Калинская уступили в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макарова и Калинская уступили в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Анна Калинская проиграли американкам Дженнифер Брэйди и Ване Кинг в матче первого круга парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американок. Брэйди и Кинг поспорят за выход в третий круг соревнований с украинкой Катериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич.
29-летняя Макарова и 19-летняя Калинская впервые в карьере играли в паре. C 2012 года Макарова выступала в парном разряде вместе с соотечественницей Еленой Весниной. Открытый чемпионат Франции стал первым турниром с 2012 года, на котором россиянки сыграли в паре не друг с другом. На текущем турнире Веснина выступала в паре с латвийкой Еленой Остапенко и также не смогла выйти во второй круг.
Ранее Макарова уступила чешке Барборе Стрыцовой во втором круге одиночного разряда и не смогла выйти в третий раунд. Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
ТАСС: последние новости
Дарья Касаткина вышла в третий круг Roland Garros Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции Теннисистка Макарова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию74
Зидана может сменить россиянин24
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян37
Лондон озвучил требования Абрамовичу100
Четыре тренера «Спартака» покинули клуб
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение