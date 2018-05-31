Макарова и Калинская уступили в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде 

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Макарова и Анна Калинская проиграли американкам Дженнифер Брэйди и Ване Кинг в матче первого круга парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американок. Брэйди и Кинг поспорят за выход в третий круг соревнований с украинкой Катериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич.
29-летняя Макарова и 19-летняя Калинская впервые в карьере играли в паре. C 2012 года Макарова выступала в парном разряде вместе с соотечественницей Еленой Весниной. Открытый чемпионат Франции стал первым турниром с 2012 года, на котором россиянки сыграли в паре не друг с другом. На текущем турнире Веснина выступала в паре с латвийкой Еленой Остапенко и также не смогла выйти во второй круг.
Ранее Макарова уступила чешке Барборе Стрыцовой во втором круге одиночного разряда и не смогла выйти в третий раунд. Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.