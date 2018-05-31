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Эдмунд победил Фучовича и сыграет с Фоньини на «Ролан Гаррос»
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Эдмунд победил Фучовича и сыграет с Фоньини на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Британский теннисист Кайл Эдмунд, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 16-м номером, вышел в третий круг, в четырёх партиях обыграв представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:0, 1:6, 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут. Кайл дважды подал навылет, активно выиграл 24 очка и совершил 30 невынужденных ошибок. На счету его соперника 7 эйсов, 29 виннеров и 36 неточностей.
За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Эдмунд поспорит с представителем Италии Фабио Фоньини (18).
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