Эдмунд победил Фучовича и сыграет с Фоньини на «Ролан Гаррос»

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Цуренко одержала волевую победу над Вандевей на «РГ» с «баранкой» в 3-м сете

Шварцман разгромил Павлашека и сыграет с Чоричем на «Ролан Гаррос»

Рамос-Виньолас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с дель Потро