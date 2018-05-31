Петкович победила Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос», выиграв первый сет 6:0

За выход в четвёртый круг Петкович поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Тэйлор Таунсенд (США, WC).

Чемпионат.com: последние новости

Цуренко одержала волевую победу над Вандевей на «РГ» с «баранкой» в 3-м сете

Шварцман разгромил Павлашека и сыграет с Чоричем на «Ролан Гаррос»

Рамос-Виньолас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с дель Потро