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Петкович победила Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос», выиграв первый сет 6:0
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Петкович победила Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос», выиграв первый сет 6:0 

Чемпионат.com 3 часа назад
Немецкая теннисистка Андреа Петкович вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу США Бетани Маттек-Сэндс со счётом 6:0, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Андреа дважды подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 17 виннеров и 33 неточности.
За выход в четвёртый круг Петкович поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Тэйлор Таунсенд (США, WC).
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