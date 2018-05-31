Халеп вышла в третий круг Roland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Тэйлор Таунсенд (6:3, 6:1) во втором раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и восемь минут.
В следующем раунде румынка сыграет с немкой Андреа Петкович.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) — Тэйлор Таунсенд (США, WC) — 6:3, 6:1 Леся Цуренко (Украина) — Коко Вандевеге (США, 15) — 3:6, 6:4, 6:0