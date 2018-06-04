Мугуруса вышла на Шарапову на «Ролан Гаррос», сыграв всего два гейма с Цуренко

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) вышла в четвертьфинал « Ролан Гаррос », сыграв с украинкой Лесей Цуренко всего 20 минут. После двух проигранных геймов Цуренко была вынуждена отказаться от продолжения борьбы из-за травмы ноги.

Мугуруса ни разу не подала навылет, успела допустить 1 двойную ошибку и заработать 1 брейк-пойнт, который она реализовала. У Цуренко ни эйсов, ни двойных, ни брейк-пойнтов не было.