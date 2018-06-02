Гарбин Мугуруса — Саманта Стосур. Прогноз и ставки на теннисный матч 2 июня

Гарбин Мугуруса

Испанка является третьей ракеткой мира, а в Париже ей достался третий номер.

Мугуруса на фоне травм неудачно выступила на Australian Open, однако затем ей удалось дойти до финала в Дохе и полуфинала турнира в Дубае, где ее остановила россиянка Дарья Касаткина — 6:3, 6:7, 1:6. Далее испанке удалось завоевать титул в Монтеррее, а вот в Штутгарте, Мадриде и Риме был заметен спад в ее игре. В матчах, в которых она начинала вести в счете, следовало в итоге поражение. В Италии Мугуруса вовсе сразу проиграла Дарье Гавриловой — 5:7, 6:2, 7:6 (6).

Гарбин является чемпионкой Ролан Гаррос сезона 2016 года. Грунт — любимое покрытие для 24-летней теннисистки, поэтому абсолютно любой сопернице будет против нее сложно. Гарбин Мугуруса с первых геймов начнет действовать агрессивно в привычной для себя силовой манере.

Позади в Париже у испанки две победы. Минимальные проблемы возникали и против Светланы Кузнецовой (7:6, 6:2), и в противостоянии с француженкой Фионой Ферро (6:3, 6:4). Брака в игре Гарбин хватает.

Стоит отметить, что у Мугурусы есть шанс на первую строчку рейтинга WTA по итогам турнира. Ей крайне желательно выйти минимум в финал турнира.

34-летняя австралийка находится на закате своей карьеры, хотя грунт остается любимым покрытием для 90-й ракетки мира, а в последнее время для нее наступила вторая молодость.

Саманта Стосур демонстрирует мощную игру в плане физики и готова сражаться за каждый мяч, а на грунте в нынешнем сезоне у нее многое начало получаться. Финалистка «Ролан Гаррос»-2010 может считать успешными выходы в четвертьфиналы Праги и Страсбурга. В последнем случае она уступила будущей участнице финала Доминике Цибулковой (4:6, 3:6).

Недооценивать австралийку не стоит. В первом парижском матче она абсолютно без проблем справилась с Яниной Викмайер (6:2, 6:4), совершив 16 виннерсов при 20 невынужденных ошибках.

Порой случаются у Стосур яркие победы над весьма серьезными оппонентками, как это было против Дарьи Гавриловой и Софии Кенин, да и Анастасию Павлюченкову , которая набрала прекрасную форму, она сумела одолеть во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 7:6.

Прогноз

Теннисистки встречались между собой трижды — в последних двух играх победы на счету испанки.

Мугуруса набрала неплохую форму, хотя свою лучшую игу показать пока не удается. Стосур отлично действует на грунте, а ее опыт и желание подкреплены хорошей подачей и мощным форхендом. Она умеет менять ритм и наверняка даст бой испанке. Предлагаем поставить на тотал больше 20,5 гейма за 1,87 гейма.