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Мартерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где может встретиться с Надалем
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Мартерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где может встретиться с Надалем 

Чемпионат.com 46 минут назад
Немец Максимильян Мартерер не испытал проблем в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции против представителя Эстонии Юргена Зоппа — 6:2, 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету Мартерера 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Зопп выполнил 1 эйс, не ошибался при подаче и не имел возможностей взять подачу соперника.
22-летний немец улучшил свой лучший результат на парижских кортах — ранее теннисист никогда не преодолевал порог первого раунда «Ролан Гаррос».
Соперником Мартерера по четвёртому раунду станет победитель встречи Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Ришар Гаске (Франция, 27).
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