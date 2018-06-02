Мартерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где может встретиться с Надалем

Немец Максимильян Мартерер не испытал проблем в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции против представителя Эстонии Юргена Зоппа — 6:2, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету Мартерера 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Зопп выполнил 1 эйс, не ошибался при подаче и не имел возможностей взять подачу соперника. 22-летний немец улучшил свой лучший результат на парижских кортах — ранее теннисист никогда не преодолевал порог первого раунда « Ролан Гаррос ». Соперником Мартерера по четвёртому раунду станет победитель встречи Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Ришар Гаске (Франция, 27).