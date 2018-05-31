Калинская и Макарова завершили выступления на «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Макарова уступили американкам Дженнифер Брэйди и Ване Кинг на старте «Ролан Гаррос» в парном разряде. Россиянки проиграли противостояние в двух сетах — 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 28 минут.
Во втором круге открытого чемпионата Франции Брэйди и Кинг сыграют с украинкой Катериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич.
«Ролан Гаррос». Парный разряд. Первый круг
Анна Калинская (Россия)/Екатерина Макарова (Россия) — Дженнифер Брэйди (США)/Ваня Кинг (США) — 3:6, 4:6