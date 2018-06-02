Павлюченкова и Стосур в трёх сетах проиграли вторым сеяным на «Ролан Гаррос» 

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Саманта Стосур потерпели поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос» в парном разряде. Они не справились со вторыми сеяными — чешками Андреа Главачковой и Барборой Стрыцовой, уступив им со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
Матч продолжался ровно два часа. Хлавачкова и Стрыцова ни разу не подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету Павлюченковой и Стосур 4 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Следующими соперницами чешек станут китаянка Дуань Инъин и белоруска Александра Саснович.