Павлюченкова и Стосур в трёх сетах проиграли вторым сеяным на «Ролан Гаррос»

Матч продолжался ровно два часа. Хлавачкова и Стрыцова ни разу не подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету Павлюченковой и Стосур 4 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.