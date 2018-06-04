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Бабош — в 1/4 финала «РГ» и продолжает борьбу с Макаровой/Весниной за 1-е место
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Бабош — в 1/4 финала «РГ» и продолжает борьбу с Макаровой/Весниной за 1-е место 

Чемпионат.com 2 часа назад
Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович, посеянные на «Ролан Гаррос» в парном разряде под первым номером, вышли в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке (13) со счётом 4:6, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
За выход в полуфинал лидеры посева поспорят с японками Эри Ходзуми и Макото Ниномией.
Венгерке необходимо выйти в финал, чтобы стать первой ракеткой мира в паре. За лидерство в рейтинге по итогам турнира она борется с россиянками Еленой Весниной и Екатериной Макаровой.
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