Шарапова ответила Серене Уильямс 

Российская теннисистка Мария Шарапова выразила сожаление в связи с тем, что ее соперница по 1/8 финала «Ролан Гаррос» американка Серена Уильямс была вынуждена сняться с турнира из-за травмы. Об этом Шарапова заявила в интервью журналисту Times Стюарту Фрэйзеру.
«Я с нетерпение ждала матча с Уильямс и очень расстроена, что ей пришлось сняться. Желаю ей скорейшего восстановления и возвращения в тур», — отмечает она.
Серена Уильямс — одна из самых сложных соперниц для Шараповой. Они провели 21 встречу, и только две из них закончились победой россиянки. Обе победы Мария одержала в 2004 году.