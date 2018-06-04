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Шарапова ответила Серене Уильямс
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Шарапова ответила Серене Уильямс 

Рамблер 45 минут назад
Российская теннисистка Мария Шарапова выразила сожаление в связи с тем, что ее соперница по 1/8 финала «Ролан Гаррос» американка Серена Уильямс была вынуждена сняться с турнира из-за травмы. Об этом Шарапова заявила в интервью журналисту Times Стюарту Фрэйзеру.
>> Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
«Я с нетерпение ждала матча с Уильямс и очень расстроена, что ей пришлось сняться. Желаю ей скорейшего восстановления и возвращения в тур», — отмечает она.
Серена Уильямс — одна из самых сложных соперниц для Шараповой. Они провели 21 встречу, и только две из них закончились победой россиянки. Обе победы Мария одержала в 2004 году.
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