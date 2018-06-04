Шарапова ответила Серене Уильямс

«Я с нетерпение ждала матча с Уильямс и очень расстроена, что ей пришлось сняться. Желаю ей скорейшего восстановления и возвращения в тур», — отмечает она.

Серена Уильямс — одна из самых сложных соперниц для Шараповой. Они провели 21 встречу, и только две из них закончились победой россиянки. Обе победы Мария одержала в 2004 году.