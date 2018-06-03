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Россиянин Хачанов поделился ожиданиями от матча против Зверева на «Ролан Гаррос»
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Россиянин Хачанов поделился ожиданиями от матча против Зверева на «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала "Ролан Гаррос" против представителя Германии Александра Зверева, сообщает "Советский спорт".
"Дальше сыграю со Зверевым. Он очень хорош, мы давно уже знаем друг друга.
Уже второй сезон Саша действует на удивительном уровне. Он меня уже побеждал. Зверев хороший парень", — цитирует Хачанова Gotennis.
Встреча между Хачановым и Зверевым в четвертом круге Открытого чемпионата Франции пройдет 3 июня.
Ранее сообщалось, что россиянин одержал победу над французом Люком Пуи.
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