Россиянин Хачанов поделился ожиданиями от матча против Зверева на «Ролан Гаррос» 

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала "Ролан Гаррос" против представителя Германии Александра Зверева, сообщает "Советский спорт".
"Дальше сыграю со Зверевым. Он очень хорош, мы давно уже знаем друг друга.
Уже второй сезон Саша действует на удивительном уровне. Он меня уже побеждал. Зверев хороший парень", — цитирует Хачанова Gotennis.
Встреча между Хачановым и Зверевым в четвертом круге Открытого чемпионата Франции пройдет 3 июня.
Ранее сообщалось, что россиянин одержал победу над французом Люком Пуи.