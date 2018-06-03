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Тренер Касаткиной: «Серена Уияльмс очень талантлива, но я злюсь на ее соперниц за то, что они проигрывают»
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Тренер Касаткиной: «Серена Уияльмс очень талантлива, но я злюсь на ее соперниц за то, что они проигрывают» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер российской теннисистки Дарьи Касаткиной Филипп Дехас рассказал, что он думает об американке Серене Уильямс.
— У Серены огромный талант, но, прежде всего, у нее есть тот огонь, который я не вижу у других, более молодых теннисисток, — цитирует тренера New York Times. — У нее есть уверенность в себе, желание побеждать или, скорее, даже нежелание проигрывать. Для нее поражение — это как болезнь. Я не ожидал, что она обыграет Эшли Барти, которая занимает 17-е место в рейтинге. Но когда я вижу победы Серены, я злюсь. Я рад, что она побеждает, отношусь к ней с большим уважением. Но я злюсь на ее соперниц. Я говорю: «Проснитесь, девочки, ей почти 37!». Что вам нужно, чтобы проснуться?"
В четвертом раунде Roland Garros американка сыграет с россиянкой Марией
Спорт-Экспресс: последние новости
"Обидно читать слухи обо мне". Уильямс прокомментировала книгу Шараповой Дарья Касаткина: "Боевому духу научилась у Надаля" Рафаэль Надаль: "Доволен своей игрой"
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